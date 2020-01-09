США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном

11:25
Фото: AP Photo/Evan Vucci
Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона к переговорам с Ираном. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на текст документа.
"США готовы без предварительных условий вступить в серьезные переговоры с Ираном с целью предотвращения дальнейшей угрозы международному миру и безопасности или эскалации со стороны иранского режима", – говорится в документе.
Кроме того, в документе Крафт прописала, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани было самообороной, ссылаясь на статью 51 Устава ООН. Крафт также подчеркнула, что авиаудары по иракскому шиитскому ополчению в конце декабря были нанесены в ходе ответной реакции на серию нападений со стороны Ирана.
Тем временем постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что предложение США о сотрудничестве с Тегераном невозможно принять из-за введенных американской стороной санкций.
Ранее американское агентство Bloomberg опубликовало спутниковые снимки, на которых, предположительно, видны последствия ракетного удара Ирана по базам США. По данным издания, иранские военные в ходе своих действий использовали управляемые ракеты, чтобы избежать серьезных потерь со стороны американских военных.
Обстановка на Ближнем Востоке ухудшилась после удара США по объектам в Сирии и Ираке в конце 2019 года. В ночь на 3 января США ударили по аэропорту Багдада, в результате чего погиб генерал Касем Сулеймани.
Позднее госсекретарь Штатов Майк Помпео отметил, что некоторые жители Ирака и Ирана считают авиаудар актом свободы. Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что генерал отвечал за гибель миллионов человек, куда, в том числе, входят жители Америки.
В воскресенье, 5 января, парламент Ирака проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране. Депутаты призвали правительство расторгнуть соглашение с международной коалицией во главе с США.
В ночь на среду Иран ударил по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент США. Местные СМИ отмечали, что в результате атаки погибли 80 человек.
США введут против Тегерана дополнительные экономические санкции
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