США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном

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Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона к переговорам с Ираном. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на текст документа.

"США готовы без предварительных условий вступить в серьезные переговоры с Ираном с целью предотвращения дальнейшей угрозы международному миру и безопасности или эскалации со стороны иранского режима", – говорится в документе.

Кроме того, в документе Крафт прописала, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани было самообороной, ссылаясь на статью 51 Устава ООН. Крафт также подчеркнула, что авиаудары по иракскому шиитскому ополчению в конце декабря были нанесены в ходе ответной реакции на серию нападений со стороны Ирана.

Тем временем постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что предложение США о сотрудничестве с Тегераном невозможно принять из-за введенных американской стороной санкций.

Ранее американское агентство Bloomberg опубликовало спутниковые снимки, на которых, предположительно, видны последствия ракетного удара Ирана по базам США. По данным издания, иранские военные в ходе своих действий использовали управляемые ракеты, чтобы избежать серьезных потерь со стороны американских военных.

Обстановка на Ближнем Востоке ухудшилась после удара США по объектам в Сирии и Ираке в конце 2019 года. В ночь на 3 января США ударили по аэропорту Багдада, в результате чего погиб генерал Касем Сулеймани.

Позднее госсекретарь Штатов Майк Помпео отметил, что некоторые жители Ирака и Ирана считают авиаудар актом свободы. Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что генерал отвечал за гибель миллионов человек, куда, в том числе, входят жители Америки.

В воскресенье, 5 января, парламент Ирака проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране. Депутаты призвали правительство расторгнуть соглашение с международной коалицией во главе с США.

В ночь на среду Иран ударил по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент США. Местные СМИ отмечали, что в результате атаки погибли 80 человек.

