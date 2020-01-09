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В мире

09 января, 21:11

Иран опроверг версию о ракетном ударе по украинскому самолету

происшествия за рубежом

Фото: ТАСС/RUHOLLAH VAHDATI/EPA

Иранские эксперты высказались против версии о возможном ракетном ударе по потерпевшему крушение украинскому самолету "Boeing 737". Об этом сообщает ТАСС.

"Поскольку пилоты украинского самолета пытались вернуться в аэропорт, мы отказались от версии о ракетной атаке по летательному аппарату", – заявил глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.

Самолет компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение сразу после взлета из аэропорта Тегерана. Все пассажиры и члены экипажа, находившиеся на борту, погибли.

По первоначальной версии, причиной катастрофы стало возгорание в одном из двигателей лайнера.

Ряд СМИ, в свою очередь, возложили вину за произошедшее на иранские зенитные ракетные системы. Иранские войска нанесли ракетный удар по военным базам американцев в Ираке и, как считали отдельные источники, могли попасть по самолету украинских авиалиний.

В свете катастрофы представители Росавиации порекомендовали российским авиакомпаниям принять дополнительные меры по безопасности для рейсов в регионе Ближнего Востока. В качестве потенциально опасных зон специалисты указали воздушное пространство над Ираком, Ираном, Персидским и Оманским заливами.

Названы четыре версии авиакатастрофы в Тегеране

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