В СНБО Украины назвали основные версии авиакатастрофы в Иране

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Основными версиями крушения самолета в Иране являются поражение зенитной ракетой, взрыв в результате теракта и взрыв двигателя по техническим причинам, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Ранее Организации гражданской авиации Ирана представила отчет, в котором говорится, что потерпевший крушение в Иране Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" загорелся еще до столкновения с землей. В организации отметили, что траектория полета лайнера свидетельствует о том, что после появления неполадки экипаж развернул самолет обратно.

Самолет "Международных линий Украины" потерпел крушение у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни.

В результате произошедшего все находящиеся на борту люди погибли – 168 пассажиров и 9 членов экипажа.

Согласно информации МИД Украины, среди погибших в авиакатастрофе 11 украинцев, 63 канадца, 82 иранца и 10 шведов. Также сообщается о гибели четырех граждан Афганистана, троих граждан ФРГ, троих граждан Великобритании. Россиян на борту рухнувшего лайнера не было.

В связи с произошедшим российским авиакомпаниям рекомендовали не использовать воздушное пространство Ирана.

Ранее западная разведка сообщила, что причиной крушения Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" стала техническая неисправность. Отмечалось, что есть свидетельства, которые говорят о перегреве одного из двигателей самолета.

