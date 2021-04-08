Эксперт рассказал, на что обратить внимание при покупке и строительстве дома

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Перед покупкой дома необходимо проверить его на наличие наружных и внутренних трещин. Об этом в беседе с News.ru рассказал почетный строитель России Михаил Леонов.

"Самое главное, нужно смотреть на то, нет ли трещин на доме. И наружные, которые могут быть по стенам, и внутренние. Тогда сразу понятно, какой фундамент. Столбчатые и ленточные фундаменты уходят из-под дома, дом начинает делать усадку неравномерную", – сказал эксперт.

Он отметил, что подобных проблем удастся избежать, если покупать или строить дом на плитном фундаменте. Другой плюс плитного фундамента – дополнительная защита от непогоды.

"Должна быть сделана отмостка – или асфальтовая, или из камня, чтобы вода не попадала под дом и не затекала в подвальные помещения", – уточнил Леонов.

Тревожным звоночком для потенциальных покупателей должно стать отсутствие утепления стен и крыши дачного дома.

Лучший материал для крыши – металлочерепица. Она достаточно надежна и долговечна, уточнил специалист.

Ранее заместитель председателя правительства страны Марат Хуснуллин сообщил, что в 2021 году в России начнут выдавать ипотеку для индивидуального жилищного строительства. Предполагается, что процентная ставка на строительство частных дом будет выше, чем обычно.