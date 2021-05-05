В Турции задержали девушек с Украины за непристойное поведение

13:35
Фото: телеграм-канал LifeShot
В Турции задержали девушку с Украины за откровенную фотосессию на яхте, сообщает РИА Новости.
Девушки плавали на судне у побережья города Гечек провинции Мугла, когда решили провести съемку в обнаженном виде. В результате туристок засняли на видео с соседней яхты, после этого ролик попал в Сеть.
В связи со случившимся девушек вызвали на допрос в полицию. Там они вспомнили аналогичную ситуацию, которая ранее произошла в Дубае. Девушки рассказали, что тогда участниц обнаженной фотосессии депортировали из страны.
"Как вы уже поняли, в мусульманских странах лучше не делать голые фото. Мы уже поняли после этого балкона. Но нужно совершать свои ошибки, чтобы точно понять это. Или делать максимально скрытно, не отмечайте локацию", – прокомментировала одна из туристок с Украины.
Ранее исследователи безопасности из компании BackChannel обнаружили на хакерском форуме ссылку на "Google Диск" с интимными фото и видео сотен девушек с сайта OnlyFans.
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