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В мире

13:35

В Турции задержали девушек с Украины за непристойное поведение

происшествия за рубежом

Фото: телеграм-канал LifeShot

В Турции задержали девушку с Украины за откровенную фотосессию на яхте, сообщает РИА Новости.

Девушки плавали на судне у побережья города Гечек провинции Мугла, когда решили провести съемку в обнаженном виде. В результате туристок засняли на видео с соседней яхты, после этого ролик попал в Сеть.

В связи со случившимся девушек вызвали на допрос в полицию. Там они вспомнили аналогичную ситуацию, которая ранее произошла в Дубае. Девушки рассказали, что тогда участниц обнаженной фотосессии депортировали из страны.

"Как вы уже поняли, в мусульманских странах лучше не делать голые фото. Мы уже поняли после этого балкона. Но нужно совершать свои ошибки, чтобы точно понять это. Или делать максимально скрытно, не отмечайте локацию", – прокомментировала одна из туристок с Украины.

Ранее исследователи безопасности из компании BackChannel обнаружили на хакерском форуме ссылку на "Google Диск" с интимными фото и видео сотен девушек с сайта OnlyFans.

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