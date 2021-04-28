Эксперты назвали главные минусы жилых домов вблизи строек

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Наличие площадки под будущее строительство или начатая стройка сильно снижают привлекательность уже построенных домов, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.
Жителям таких домов может мешать шумовой фон от проводимых работ, пыль, вырубка деревьев с целью последующего облагораживания территории, а также возможный снос инфраструктурных построек, к которым привыкли местные.
"Даже при условии соблюдения всех нормативов и времени проведения шумных работ не все жители района, в котором проводится строительство, рады такому соседству", – считает директор департамента жилой недвижимости Colliers Кирилл Голышев.
Бывает, что потенциальные покупатели принципиально не рассматривают квартиры в новостройках или рядом с возводимыми комплексами. Руководитель направления первичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимость" Дмитрий Алексеев заявил, что этот фактор становится критичным для семей с маленькими детьми и пожилыми родственниками, а также для тех, кто постоянно работает или учится из дома.
Директор по развитию департамента городской недвижимости Knight Frank Игорь Егоров добавил, что часто покупатели обращают внимание даже на площадки вокруг дома, которые в дальнейшем могут быть застроены.
Ранее сообщалось, что на территории реорганизуемой промзоны Грайвороново построят 14 социальных объектов. Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что на территории появятся семь детских садов на 1 850 мест, шесть школ на 4 875 мест и детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену, а также жилые и нежилые здания.
Кроме того, в Москве реорганизуют бывшие промзоны Соколиная Гора и Алтуфьевское Шоссе. Новые территории будут развивать за счет строительства социальной и жилой инфраструктуры, а также общественно-производственной застройки.
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