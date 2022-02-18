Названы 6 вещей, которые запрещено делать в съемном жилье

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Эксперты рассказали, что нельзя делать квартиранту в съемном жилье. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что одной из частых причин разногласий между арендатором и собственником квартиры является возможность посещения хозяином жилья. По этому поводу может возникнуть вопрос: есть ли право у квартиранта не пускать собственника.

По словам заместителя директора департамента аренды квартир риелторской компании "Инком-Недвижимость" Оксаны Поляковой, обычно в договоре найма есть информация, когда собственник может приходить в сданную квартиру. По соглашению обоих могут быть указаны даты и время посещений, и если собственник приходит в оговоренный день и час, арендатор должен впустить его, но в другое время – нет.

"Жилище является элементом частной жизни, неприкосновенность которой охраняется законом, и посещение арендодателем сдаваемой квартиры без разрешения нанимателя является нарушением прав последнего. Визиты в сдаваемую квартиру в отсутствие квартиранта противозаконны", – подчеркнула специалист.

В свою очередь, юрист адвокатского бюро Asterisk Степан Хантимиров отметил, что в такой ситуации действия самого собственника могут быть расценены как преступление по статье 139 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности жилища"), так как на время действия договора найма он передал права пользования своей собственностью нанимателю. Однако, по словам юриста, на практике до подобных разбирательств дело обычно не доходит.

Также квартиранту в съемном жилье нельзя выбрасывать вещи, которые там находятся. Как уточнила управляющий директор сети офисов недвижимости "Миэль" Мария Жукова, согласно договору найма, жилье передается вместе с находящимся в нем имуществом. На время действия договора за его сохранность отвечает наниматель.

"Обычно при подписании договора аренды составляют акт передачи квартиры и имущества. В нем отдельно описывается состояние квартиры и составляется опись передаваемого имущества, фиксирующая его состояние", – пояснила эксперт.

По словам специалиста, снимающий жилье может использовать имущество, переставлять мебель, добавлять свою или убирать лишнюю (если в договоре не указано иное), а по окончании срока действия договора найма он должен вернуть все, как это было до этого.

"Но он не вправе распоряжаться этим имуществом самостоятельно – подарить, продать или выбросить. В случае если такое произойдет, собственник сдаваемой квартиры может взыскать стоимость пропажи", – отметила Полякова.

По словам юриста адвокатского бюро Asterisk, есть и такие случаи, когда квартирант не может не только распоряжаться, но и пользоваться вещами в съемной квартире. Так, иногда в договоре отмечается, что в квартире будет храниться определенное имущество собственника и при этом наниматель не должен им пользоваться.

Кроме того, в съемной квартире запрещено делать ремонт без согласия собственника. Как объяснил юрист, по общему правилу ремонт в квартире (косметический и капитальный) проводит собственник, если в договоре не указано другое. Также есть случаи, когда наниматель делает ремонт в счет арендной платы. Однако все это указывается в договоре во избежание разногласий. Если квартирант хочет по своему желанию провести ремонт, то он обязан получить согласие собственника, при этом желательно оформить его в письменном виде.

Уточняется, что это касается и ситуаций, когда квартиросъемщик испортил что-то в квартире во время проживания.

"Если ремонтные работы, которые квартирант производил самостоятельно и без разрешения владельца квартиры, повлекли за собой материальный ущерб (поломки, потоп, пожар, другие аварии в результате неквалифицированных действий), его возмещает виновник", – объяснила Оксана Полякова.

Также среди действий, которые нельзя делать квартиранту в съемном жилье, – это пересдавать квартиру другому человеку. Это заключается в том, что человек снимает квартиру по договору, но через некоторое время принимает решение съехать и вместо себя пускает другого человека без согласия собственника.

Старый квартирант получает деньги от нового жильца и передает собственнику.

Отмечается, что такая ситуация вероятна, если владелец живет за рубежом и не посещает квартиру. Но делать это запрещено, точно так, как и пересдавать съемную квартиру посуточно.

"Пересдача в поднаем без письменного разрешения собственника противозаконна. Наймодатель может требовать расторжения договора найма и признания договора поднайма недействительным. В случае если имуществу был нанесен ущерб, возместить его собственнику обязан наниматель", – отметила Полякова.

Помимо сдачи квартиры другому человеку, также нельзя использовать жилье не по назначению. Например, осуществлять в нем производство, открывать офис или маникюрный салон.

"Наниматель арендует квартиру для пользования ею – то есть обеспечивает себе место проживания. Использование съемной квартиры в других целях запрещено", – пояснил Хантимиров.

При использовании квартиры не по назначению собственник может расторгнуть договор, взыскать убытки и неустойку за нарушение условий договора. Также арендодателя могут привлечь к административной и уголовной ответственности, напомнил юрист. Уточняется, что все зависит от того, какую именно деятельность выполнял проживающий в съемной квартире.

Отмечается, что собственник жилья может и оговаривать дополнительные запреты жильцам, например запрет заводить детей и питомцев, запрет на курение в помещении и организацию шумных мероприятий.

Среди ограничений, которые могут установить собственники, – запрет на самостоятельную уборку квартиры. Кроме того, владелец может установить ограничение на выполнение уборки только специальными моющими средствами, отметила Оксана Полякова.

Уточняется, что невыполнение таких норм может стать даже причиной расторжения договора аренды.

"Все эти и другие условия обязательно прописываются в договоре найма, где отдельным пунктом оговариваются условия досрочного расторжения. Указанные причины ранжированы по частоте. Они универсальны и не меняются годами. Сам договор аренды должен быть составлен так, чтобы по нему можно было требовать исполнения условий в полиции или в суде", – заключила Жукова.

Ранее адвокат Альянса адвокатов TOPgroup Валерия Леонова назвала ситуации, когда можно не платить за съемную квартиру. По словам эксперта, квартиросъемщик может не платить за квартиру в двух ситуациях: если у арендатора появились причины, из-за которых нет возможности осуществить очередной платеж (например, потеря работы из-за пандемии коронавируса), и он сумел договориться с арендодателем, а также когда собственник заключил с клиентом договор о безвозмездном пользовании.

