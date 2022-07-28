Правительство РФ предложило передавать льготникам невостребованное жилье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Законопроект о возможности региональных властей передавать льготным категориям граждан невостребованное жилье, предназначавшееся для уволенных в запас военных, внесен правительство РФ в Госдуму. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

"В ходе реализации в 2011–2017 годах мероприятий по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы, в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2011–2015 годы и федеральной целевой программы "Жилище" на 2015–2020 годы часть жилых помещений, приобретенных уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ за счет субвенций из федерального бюджета, оказались невостребованными, в том числе в связи со снятием граждан, уволенных с военной службы, с учета или в связи с отказом граждан от получения приобретенных жилых помещений и отказом судов в удовлетворении исков о принудительном вселении", – говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что количество таких квартир в России составляет 82, из них 27 находятся в Свердловской области, 18 – в Санкт-Петербурге, еще 9 – в Псковской области.

По мнению авторов законопроекта, данная инициатива снимет ограничения на возможность властей субъектов передавать жилые помещения другим очередникам.

Таким образом, невостребованное жилье может быть предоставлено ветеранам ВОВ, членам семей погибших и инвалидов ВОВ, пострадавшим в результате радиационных аварий и их ликвидаторам, ветеранам боевых действий, вставшим в очередь на улучшение жилищных условий до 1 января 2005 года, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов.

Ранее депутаты фракции "Справедливая Россия – За правду" предложили ввести налоговый вычет для арендующих жилье россиян. Уточнялось, что речь идет о налоговом вычете в сумме, уплаченной налогоплательщиком по договору аренды, но не более 120 тысяч рублей в год.

Депутаты уверены, что и государство выиграет от такого решения, ведь оно будет способствовать легализации рынка аренды.

