Названы города России с высоким качеством жизни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В число лидеров по качеству жизни с населением более 250 000 человек вошли Москва, Сочи, Грозный, Санкт-Петербург и еще 6 городов России. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ.

Данные получили по результатам второго квартала 2022 года. Качество жизни населения России осталось на уровне прежнего квартала, отметили исследователи.

В список городов-лидеров также вошли Нижневартовск, Калининград, Владикавказ, Мурманск, Череповец, Екатеринбург.

Отмечается, что индекс качества жизни рассчитывают с помощью динамики общественного мнения. Исследователи учитывают уровень материального благополучия населения, качество медицинского обслуживания и работы учреждений среднего и высшего образования, доступность приобретения недвижимости, состояние экологической среды в выбранном городе и другие факторы.

"Главный результат нашего исследования состоит в том, что нам удалось проследить динамику качества жизни населения страны за последние месяцы. По замыслу властей тех государств, которые объявили России санкционную войну, санкции и уход иностранных компаний с российского рынка должны были вызвать хаос в российской экономике, далее в стране должны были бы начаться массовые протесты против ухудшения качества жизни, а это, в свою очередь, должно было бы повлиять на политику руководства страны", – уточнил директор Института социально-экономических исследований Финуниверситета при правительстве РФ Алексей Зубец.

По результатам исследования, уточнил Зубец, стало известно, что упала оценка состояния дорожного хозяйства. Однако спрос на культурные ценности и хорошее образование среди населения вырос.

"На фоне санкционной войны это неплохое достижение", – заключил эксперт.

Ранее Москва и Ханты-Мансийский автономный округ возглавили рейтинг по качеству дорог в РФ. Последние места по этому показателю заняли Архангельская и Кировская области. Отмечается, что в разных регионах страны состояние дорог сильно отличается. Это объясняется разными причинами, среди которых природно-климатические условия. Эксперты отметили, что зачастую сложнее всего обеспечивать долговременное качество дорожного покрытия в северных регионах.