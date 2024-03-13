Более 4,3 тыс объектов обследовали геодезисты МосгорБТИ в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты Московского городского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) реализовали геодезические работы более чем на 4,3 тысячи объектов недвижимости, основную часть которых составили земельные участки площадью свыше 4 тысяч гектаров. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Благодаря этим работам специалисты могут вычислить координаты границ земельных участков и зданий. После эти данные вносятся в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), чтобы не допустить ошибок. Эта информация помогает при разработке проектов межевания территории, то есть тех документов, которые берутся за основу в градостроительном планировании. В прошлом году по этим сведениям было подготовлено около 3 тысяч документов.

"Геодезические работы помогли определить и уточнить границы участков на местности, подготовить их к строительству новых объектов, в том числе по программе реновации и Адресной инвестиционной программе", – заявил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Специалисты помогают москвичам готовить документы для постановки объектов на кадастровый учет или перевода садового дома в жилой, а также проводить инвентаризацию.

"Зачастую к нам обращаются для правильного документального оформления объектов недвижимости и за оценкой потенциала земель. Например, в прошлом году наши геодезисты и кадастровые инженеры обследовали 313 гектаров в рамках градостроительного аудита", – уточнил гендиректор МосгорБТИ Дмитрий Тетушкин.

Ранее руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что город за счет средств бюджета поставил на кадастровый учет участки под 252 домами. Он пояснил, что жители смогут сами устанавливать шлагбаумы, спортивные и детские площадки, организовывать зоны отдыха, парковки. Однако при этом они будут обязаны обеспечивать беспрепятственный доступ к участку для пожарной техники, полиции, скорой и других служб города.



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