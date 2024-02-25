Семь участков для индивидуального жилищного строительства выставили на торги в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На городские торги выставлено семь земельных участков для индивидуального жилищного строительства в Троицком административном округе. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как отметили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике, до 18 марта можно подать заявки на участие в открытых аукционах по продаже участков, площадь которых варьируется от 10 до 19 соток. Новые владельцы смогут построить дома площадью от 400 до 765 квадратных метров и высотой до трех этажей.

Пять участков будут реализованы в поселении Вороновском. По одному можно приобрести в поселениях Роговском и Краснопахорском.

Онлайн-торги пройдут 21 марта. Для участия в аукционах понадобится регистрация на электронной торговой площадке "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Ранее стало известно, что в 2024 году на торгах представят около 2 тысяч объектов недвижимости Москвы. Объекты будут реализованы в том числе на аукционах без объявления цены, посредством публичного предложения и в рамках различных программ, таких как "1 рубль за квадратный метр в год" и льготная аренда помещений для малого и среднего бизнеса.

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