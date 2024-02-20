Здание недалеко от Донского монастыря выставили на торги в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Нежилое здание площадью 14,8 квадратного метра недалеко от Донского монастыря выставили на городские торги, объект имеет свободное назначение. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Здание расположено по адресу улица Шаболовка, дом 58, строение 2.

"Объект имеет свободное назначение, что открывает широкие возможности для ведения бизнеса. Заявку на участие в торгах можно подать до 28 февраля", – поделились в пресс-службе департамента по конкурентной политике столицы.

Здание возвели в 1960 году, рядом с ним находятся остановки общественного транспорта, в 5–10 минутах ходьбы расположена станция метро "Шаболовская". Стоимость объекта определится в ходе аукциона, который состоится 12 марта на электронной торговой площадке "Росэлторг".

Москва регулярно выставляет на торги разного рода имущество. Витриной предлагаемых объектов выступает инвестиционный портал. В разделе "Имущество от города" есть вся информация о лотах: фотографии, документация, условия и форма реализации.

Ранее в столице на торги выставили 10 объектов недвижимости для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Как уточнил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, общая площадь добавленных в список участков составляет около 1 гектара. Восемь из них находятся на территории ТиНАО, а еще два – на западе Москвы в Ново-Переделкине.

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