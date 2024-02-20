Около 2 тыс объектов недвижимости Москвы представят на торгах в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Порядка двух тысяч нежилых помещений, зданий и машино-мест представят в 2024 году на торгах для покупки или аренды в Москве, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Объекты будут реализованы в том числе на аукционах без объявления цены, посредством публичного предложения и в рамках различных программ, таких как "1 рубль за квадратный метр в год" и льготная аренда помещений для малого и среднего бизнеса", – отметил он.

В свою очередь, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что приобретенные здания предприниматели задействуют в целях открытия или расширения бизнеса. Благодаря этому развивается инфраструктура и появляются рабочие места, указал он.

По словам Гамана, увеличение числа проданных нежилых помещений помогает обеспечить представителей бизнеса имущественным ресурсом. Это также способствует развитию экономики, считает он.

Узнать больше о процедуре городских торгов можно на инвестиционном портале Москвы в разделе "Имущество от города". Часть объектов доступна онлайн в 3D-формате.

Между тем стало известно, что на аукцион выставят нежилое здание площадью 14,8 квадратного метра недалеко от Донского монастыря. Объект имеет свободное назначение, что предоставляет ряд возможностей для ведения бизнеса, отметили в пресс-службе департамента по конкурентной политике Москвы. Здание находится по адресу улица Шаболовка, дом 58, строение 2.

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