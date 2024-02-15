На торги выставили 10 земельных участков для индивидуального строительства в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичи получили возможность приобрести на торгах 10 объектов недвижимости для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), пишет портал мэра и правительства Москвы.

По словам руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана, общая площадь добавленных в перечень участков составляет около 1 гектара. 8 из них расположены на территории ТиНАО, а еще 2 – на западе Москвы в Ново-Переделкине.



"Покупка земли для ИЖС в столице позволяет москвичам жить в собственном частном доме и при этом пользоваться инфраструктурой мегаполиса: торговыми центрами, образовательными учреждениями, развитой транспортной сетью", – уточнил Гаман.

При покупке недвижимости новые владельцы смогут построить дома общей площадью от 204,8 до 600 квадратных метров, указал он. Глава ведомства уточнил, что земли на продажу находятся в поселениях Вороновском, Краснопахорском, Марушкинском, Новофедоровском, Роговском и Щаповском, а участки в Ново-Переделкине расположены на 4-й Чоботовской аллее.

Сейчас в перечне участков для ИЖС находится 289 объектов, 238 из которых уже реализованы. Подчеркивается, что после подачи заявления на покупку у другого желающего будет всего 30 дней, чтобы также принять участие в аукционе. Однако если таких не найдется, то с первым будет оформлен договор купли-продажи.



По информации заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, жители и гости столицы купили или арендовали у Москвы за весь прошлый год почти 250 земельных участков для ИЖС общей площадью 30,9 гектара.

Кроме того, объем построенного индивидуального жилья на территории ТиНАО в 2023 году достиг 769,1 тысячи квадратных метров. Это информация заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

"Торги Москвы": как купить землю для ИЖС у города