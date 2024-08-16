Столичное БТИ обследовало семь городских объектов

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Московское городское бюро технической инвентаризации (БТИ) с начала года обследовало уже 7 объектов, построенных в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП). Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

Он напомнил, что специалисты подготовили техническую документацию для почти 115 тысяч квадратных метров недвижимости. В число обязательных процедур для объектов, построенных в рамках АИП, входит разрешение на ввод в эксплуатацию. Для получения последнего необходимо сначала присвоить адрес, провести инвентаризацию и кадастровые работы.

"Эти мероприятия были проведены для семи объектов, среди которых, например школа для 725 учащихся в Филимонковском районе и здание суда в районе Троицк", – отметил Гаман.

Также за 7 месяцев 2024 года специалисты БТИ проверили административное здание в Бутырском районе, детско-взрослую поликлинику в Филимонковском районе, вертолетную площадку для больницы в Дмитровском районе, многоуровневый паркинг в Коммунарке и жилой дом в Новокосине.

"Инженеры проводят обмеры и готовят технические паспорта, экспликации, поэтажные и технические планы", – рассказал гендиректор столичного БТИ Дмитрий Тетушкин.

В прошлом 2023 году благодаря этой работе в столице появилось более 330 тысяч новых адресов. Больше всего таких зданий фиксировалось на территориях ТиНАО и ЮАО – 74 и 38,8 тысячи соответственно.

