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24 февраля, 14:45

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Собянин: Москва развивает высокоскоростную интернет-связь нового поколения

Собянин: Москва развивает высокоскоростную интернет-связь нового поколения

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В Москве разрабатывают систему глобального спутникового интернета. Сергей Собянин осмотрел производственную площадку разработчика – российскую аэрокосмическую компанию, которая работает над созданием низкоорбитальной спутниковой группировки. Мэр отметил, что Москва вносит значительный вклад в развитие критически важной для страны отрасли.

На данный момент на орбиту выведены 6 спутников. Проект позволит обеспечить доступ в интернет со скоростью до 1 гигабита в секунду с минимальными задержками в любой точке Земли. Основными потребителями станут транспортные компании, нефтедобывающая и энергетическая отрасли, госучреждения и экстренные службы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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