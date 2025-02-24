На ВДНХ открыли спецпроект "Музей СВО"

На ВДНХ в павильоне "Земледелие" открылся спецпроект "Музей СВО". Гостям рассказывают о победных традициях страны и подвигах ее граждан. В первый день работы выставки ее посетили защитники Отечества, ветераны, волонтеры и общественные деятели.

Экспозиция включает трофеи, видеоматериалы с передовой, образцы техники и вооружения. Центральной частью выставки стал зал славы, посвященный героям. Проект приурочен к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Посетить экспозицию можно бесплатно.

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