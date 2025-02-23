В музее техники отметили День защитника Отечества

В Музее техники Вадима Задорожного в Красногорске прошли мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества. Гостей встречали духовой оркестр и ансамбль "Катюша", проводились экскурсии и лотерея.

Посетители могли увидеть военную технику, попробовать блюда полевой кухни и поучаствовать в интерактивных программах. Для детей организовали лазертаг и тир, а также показали работу военных подразделений.

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