Группа "Мандрагора" выступит на ВДНХ ко Дню защитника Отечества

День защитника Отечества с размахом празднуют на ВДНХ. Для гостей подготовлена обширная программа, включающая блюда полевой кухни, мастер-классы, экскурсии и выступления атлетов. Также можно узнать много интересного о военных профессиях и стать частью культурных мероприятий.

На сцене возле главного входа состоится выступление актрисы, космонавта и ЗАР Юлии Пересильд, а также группы "Мандрагора". В специально подготовленных зонах можно будет попробовать суворовскую кашу, макароны по-флотски и гороховый суп с салом, которые готовят повара дома российской кухни.

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