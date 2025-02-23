Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 февраля, 13:15

Город

Группа "Мандрагора" выступит на ВДНХ ко Дню защитника Отечества

Группа "Мандрагора" выступит на ВДНХ ко Дню защитника Отечества

"Московская Масленица" развернулась на более чем 30 площадках города

В Музее техники Вадима Задорожного проходят мероприятия в честь Дня защитника Отечества

На ВДНХ подготовили масштабную программу ко Дню защитника Отечества

Москвичам рассказали о программе празднования Дня защитника Отечества в Музее техники

Масленица в Москве проходит на более чем 30 площадках

"Мой район. Новости": стадион "Торпедо" превратится в современную футбольную арену

Птенец кудрявого пеликана родился в Московском зоопарке

Москвичам рассказали, как отмечают День защитника Отечества на ВДНХ

Всадники кремлевской школы верховой езды выступят на ВДНХ

День защитника Отечества с размахом празднуют на ВДНХ. Для гостей подготовлена обширная программа, включающая блюда полевой кухни, мастер-классы, экскурсии и выступления атлетов. Также можно узнать много интересного о военных профессиях и стать частью культурных мероприятий.

На сцене возле главного входа состоится выступление актрисы, космонавта и ЗАР Юлии Пересильд, а также группы "Мандрагора". В специально подготовленных зонах можно будет попробовать суворовскую кашу, макароны по-флотски и гороховый суп с салом, которые готовят повара дома российской кухни.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоИван ЕвдокимовМария Панкратова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика