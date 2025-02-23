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23 февраля, 12:15

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На ВДНХ подготовили масштабную программу ко Дню защитника Отечества

На ВДНХ подготовили масштабную программу ко Дню защитника Отечества

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День защитника Отечества в Москве отмечают с размахом на ВДНХ. Для гостей подготовлена насыщенная программа. Посетители могут оценить блюда полевой кухни, ознакомиться с военными профессиями, поучаствовать в мастер-классах, посмотреть выступления атлетов и отправиться на увлекательные экскурсии.

Особое внимание уделено кулинарным традициям, здесь можно попробовать суворовскую кашу, макароны по-флотски и гороховый суп с салом. Вечером на сцене возле арки главного входа состоится выступление актрисы, космонавта Юлии Пересильд и группы "Мандрагора".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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