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23 февраля, 10:30

Общество

Космонавты поздравили россиян с Днем защитника Отечества

Космонавты поздравили россиян с Днем защитника Отечества

Сергей Собянин поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества

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Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, находящиеся на борту МКС, передали россиянам слова поддержки и благодарности в честь Дня защитника Отечества.

Алексей Овчинин отметил, что этот день является праздником всех, кто выбрал путь служения Родине и защиты ее интересов. Иван Вагнер подчеркнул, что российские военнослужащие проявляют профессионизм, отвагу и самоотверженность, неустанно защищая мир и спокойствие граждан. Александр Горбунов отметил, что военная служба – это выбор смелых, и поблагодарил всех военнослужащих, пожелав здоровья и побед.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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