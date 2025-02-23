Космонавты поздравили россиян с Днем защитника Отечества

Космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, находящиеся на борту МКС, передали россиянам слова поддержки и благодарности в честь Дня защитника Отечества.

Алексей Овчинин отметил, что этот день является праздником всех, кто выбрал путь служения Родине и защиты ее интересов. Иван Вагнер подчеркнул, что российские военнослужащие проявляют профессионизм, отвагу и самоотверженность, неустанно защищая мир и спокойствие граждан. Александр Горбунов отметил, что военная служба – это выбор смелых, и поблагодарил всех военнослужащих, пожелав здоровья и побед.

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