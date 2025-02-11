РБК: магазины пожаловались в ФАС из-за низких цен на электронику на маркетплейсах

Фото: depositphotos/meteor

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на маркетплейсы из-за неконкурентно низких цен на электронику. Об этом пишет РБК со ссылкой на обращение.

Как отмечается в документе, маркетплейсы снижают стоимость товаров до нерыночно низкого уровня. Это, по мнению членов ассоциации, является незаконным вмешательством в политику ценообразования. РАТЭК просит службу оценить сложившуюся ситуацию в рамках антимонопольного законодательства.

"Подобный демпинг со стороны маркетплейсов способствовал перетоку покупателей на их площадки, что привело к падению продаж электроники и бытовой техники в розничных магазинах в 2024 году на 16% в натуральном выражении", – говорится в обращении.

Как отметили в РАТЭК, разница между ценой на маркетплейсе и в физической рознице составляет от 20 до 70%. В связи с этим магазины вынуждены сокращать свою деятельность для оптимизации расходов. Это приводит к сокращению рабочих мест и налоговых отчислений, а также к ухудшению покупательского опыта.

В свою очередь, представитель ФАС сообщил, что обращение будет рассмотрено в установленном порядке.

"В условиях присутствия на рынке большого числа продавцов и производителей электроники, а также наличия одновременно разных каналов продаж (как в онлайне, так и в офлайне) производители не ограничены в формировании стратегии своих продаж, маркетинговой активности и позиционировании своих брендов для потребителей", – заявил представитель объединенной компании Wildberries&Russ.

Он также подчеркнул, что продавцы на маркетплейсе сами определяют цены. Аналогичной позиции придерживаются и в Ozon, где объяснили скидки за собственный счет ростом спроса на товары.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов отметил, что в настоящее время сетевая торговля направляет много усилий на сдерживание роста цен. Платформы также работают над тем, чтобы сохранить ценовую доступность.

При этом, по словам члена Ассоциации антимонопольных экспертов Елены Кузнецовой, в мировой практике снижение цен на товары маркетплейсами за свой счет считается антиконкурентным действием. Это связано с ситуациями, когда производитель или продавец не может дать соответствующую скидку покупателям. Таким образом маркетплейс может стать единственным каналом сбыта и в дальнейшем поднимать цены.

Ранее ФАС обязала Ozon и Wildberries создать прозрачный механизм для участия продавцов в скидочных акциях. Служба выяснила, что товары автоматически включались в категорию распродажи без предварительного согласия продавцов. Маркетплейсам нужно создать прозрачный механизм до 28 февраля.

До этого Служба также выявила картель продавцов наушников, которые влияли на ценообразование техники на маркетплейсах. Выяснилось, что продавцы в сговоре поднимали цены и совершали действия против конкурентов. В результате более 25 участникам картеля было выдвинуто обвинение.