04 февраля, 16:22 (обновлено 04.02.2025 16:49)Экономика
ФАС обязала Ozon и Wildberries создать прозрачный механизм участия продавцов в акциях
Фото: fas.gov.ru
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обязала Ozon и Wildberries создать прозрачный механизм для участия продавцов в скидочных акциях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Служба уточнила, что маркетплейсам нужно создать прозрачный механизм до 28 февраля 2025 года, а также уведомить о нем ФАС.
"Маркетплейсы внесли изменения в условия проведения таких акций на своих площадках. Товары продавались со скидками, автоматически включались в категорию распродажи без предварительного согласия продавцов за их счет", – пояснили в ведомстве.
В случае невыполнения предупреждений служба возбудит дела о нарушении антимонопольного законодательства.
Позднее в Wildberries заявили, что изучат предупреждение от ФАС.
"Мы внимательно относимся к позиции регулятора и строим свою работу на исполнении требований службы как добросовестный участник рынка", – указали в пресс-служба маркетплейса.
Ранее ФАС выявила картель продавцов наушников, которые влияли на ценообразование техники на маркетплейсах. Продавцы в сговоре поднимали цены и совершали действия против конкурентов. Связь между стоимостью товаров и продавцами удалось выяснить при анализе.
В результате более 25 участникам картеля было выдвинуто обвинение в нарушении антимонопольного законодательства.
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