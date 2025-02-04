ФАС обязала Ozon и Wildberries создать прозрачный механизм участия продавцов в акциях

Фото: fas.gov.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обязала Ozon и Wildberries создать прозрачный механизм для участия продавцов в скидочных акциях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Служба уточнила, что маркетплейсам нужно создать прозрачный механизм до 28 февраля 2025 года, а также уведомить о нем ФАС.

"Маркетплейсы внесли изменения в условия проведения таких акций на своих площадках. Товары продавались со скидками, автоматически включались в категорию распродажи без предварительного согласия продавцов за их счет", – пояснили в ведомстве.

В случае невыполнения предупреждений служба возбудит дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Позднее в Wildberries заявили, что изучат предупреждение от ФАС.

"Мы внимательно относимся к позиции регулятора и строим свою работу на исполнении требований службы как добросовестный участник рынка", – указали в пресс-служба маркетплейса.

Ранее ФАС выявила картель продавцов наушников, которые влияли на ценообразование техники на маркетплейсах. Продавцы в сговоре поднимали цены и совершали действия против конкурентов. Связь между стоимостью товаров и продавцами удалось выяснить при анализе.

В результате более 25 участникам картеля было выдвинуто обвинение в нарушении антимонопольного законодательства.