Прокуратура проверит Wildberries из-за досмотра с раздеванием на складах

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Подмосковная прокуратура проверит маркетплейс Wildberries из-за жалоб сотрудников на досмотры с раздеванием на складах компании. Об этом рассказал начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан ведомства Андрей Малютин в беседе с газетой "Ведомости".

Малютин заявил, что позже сообщит о результатах проверки.

Между тем пресс-служба компании Wildberries заявила в разговоре с телеканалом "360", что уже сотрудничает с полицией и окажет ей содействие в расследовании данного инцидента.

Летом 2022 года в Сети появилась информация, что почти на всех складах Wildberries сотрудников заставляют снимать всю одежду, кроме нижнего белья, при входе. При этом процедуру досмотра снимают на видео. Руководство компании такими способами борется с воровством.

Тогда была проведена проверка и компанию обязали устранить нарушение, однако в январе этого года вновь появилась информация о досмотрах с раздеванием.

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев назвал такой способ ведения бизнеса недопустимым и призывал общественные организации с профсоюзами вмешаться в ситуацию. По его словам, коллектив не должен подвергаться такому серьезному психологическому давлению.

