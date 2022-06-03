В ГД призвали профсоюзы защитить раздевающихся при входе на склад сотрудников Wildberries

Фото: телеграм-канал Baza
Общественным организациям и профсоюзам стоит вмешаться в ситуацию с раздеванием сотрудников Wildberries для досмотра. Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" назвал такой способ ведения бизнеса недопустимым.
По его словам, коллектив не должен подвергаться такому серьезному психологическому давлению.
"Если бы я был лет на 30 моложе, а тогда я был в хорошей спортивной форме, может, меня даже бы и радовало, что я могу ее продемонстрировать, однако сотрудники, наверное, разновозрастные, и для большинства не совсем приемлемо, чтобы их досматривали, в том числе заставляя снимать какую-то одежду", – сказал Гутенев.
Он добавил, что в России сильно сдвинут баланс от защиты прав потребителей и сотрудников в сторону владельцев бизнеса. Гутенев подчеркнул, что в случае нарушения трудового законодательства необходимо защищать работников, чьи права нарушаются.
Ранее в Сети появилась информация, что почти на всех складах Wildberries сотрудников заставляют снимать всю одежду, кроме нижнего белья, при входе. При этом процедуру досмотра снимают на видео. Руководство компании такими способами борется с воровством.
Ранее СМИ со ссылкой на пользователей маркетплейса сообщили, что компания Wildberries ввела штрафы в размере 100 рублей за возврат заказанного товара. Тогда пользователи отметили, что сумма списывается даже в том случае, если товар был возвращен из-за брака.
Позже в компании сказали, что не вводили штрафы для покупателей за отказ от товаров. В Wildberries подчеркнули, что применяют штрафы за обратную доставку только для клиентов с высокой долей возвратов или невысокой суммой выкупа. В компании отметили, что тариф затрагивает примерно 10% клиентов.
Клиенты Wildberries недовольны введением штрафов за возврат товара
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: