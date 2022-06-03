В ГД призвали профсоюзы защитить раздевающихся при входе на склад сотрудников Wildberries

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Общественным организациям и профсоюзам стоит вмешаться в ситуацию с раздеванием сотрудников Wildberries для досмотра. Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" назвал такой способ ведения бизнеса недопустимым.

По его словам, коллектив не должен подвергаться такому серьезному психологическому давлению.

"Если бы я был лет на 30 моложе, а тогда я был в хорошей спортивной форме, может, меня даже бы и радовало, что я могу ее продемонстрировать, однако сотрудники, наверное, разновозрастные, и для большинства не совсем приемлемо, чтобы их досматривали, в том числе заставляя снимать какую-то одежду", – сказал Гутенев.

Он добавил, что в России сильно сдвинут баланс от защиты прав потребителей и сотрудников в сторону владельцев бизнеса. Гутенев подчеркнул, что в случае нарушения трудового законодательства необходимо защищать работников, чьи права нарушаются.

Ранее в Сети появилась информация, что почти на всех складах Wildberries сотрудников заставляют снимать всю одежду, кроме нижнего белья, при входе. При этом процедуру досмотра снимают на видео. Руководство компании такими способами борется с воровством.

Ранее СМИ со ссылкой на пользователей маркетплейса сообщили, что компания Wildberries ввела штрафы в размере 100 рублей за возврат заказанного товара. Тогда пользователи отметили, что сумма списывается даже в том случае, если товар был возвращен из-за брака.

Позже в компании сказали, что не вводили штрафы для покупателей за отказ от товаров. В Wildberries подчеркнули, что применяют штрафы за обратную доставку только для клиентов с высокой долей возвратов или невысокой суммой выкупа. В компании отметили, что тариф затрагивает примерно 10% клиентов.

