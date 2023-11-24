В Wildberries предупредили о миллиардных убытках из-за проверки на складе

Фото: телеграм-канал "Подъём"

Продавцам Wildberries грозят серьезные убытки из-за проверок, которые проводят силовики в сортировочном центре в Электростали. Из-за них 8 тысяч сотрудников не могут начать работу. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

"Сотни тысяч товаров продавцов не отгружаются клиентам. Эта ситуация грозит миллиардными убытками предпринимателей в высокий сезон", – подчеркивается в сообщении.

Руководство Wildberries находится на постоянной связи с правоохранителями, проверка продолжается.

По информации телеграм-канала Baza, рейд на складе Wildberries провел ОМОН.

О проверке документов сотрудников на складе Wildberries в Электростали стало известно утром 24 ноября. Отмечалось, что специалисты, прошедшие проверку, возвращаются на свои рабочие места.

В конце октября полицейские организовали проверку на складе Wildberries в сортировочном центре "Белая дача". Полицейские также проверяли документы у сотрудников склада. Для быстрой отгрузки и выгрузки товаров онлайн-ретейлер привлек дополнительные силы специалистов логистического центра.

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