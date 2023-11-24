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На складе Wildberries в Электростали проводится проверка документов у сотрудников, сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Руководство компании оказывает содействие полиции и принимает меры, чтобы вернуть работу объекта в нормальный режим. Специалисты, прошедшие проверку, возвращаются на свои рабочие места.

Отмечается, что в связи с проверками на ряде участков логистического центра возможны перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров.

Ранее пользователи Wildberries сообщали о проблемах как при использовании мобильного приложения, так и веб-версии.

При попытке найти любой товар появлялась страница: "Ничего не нашлось. У нас 80 миллионов товаров, но ни один из них не подходит под этот запрос". Кроме того, товары, которые уже лежали к корзине, были недоступны.

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