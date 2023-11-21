Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Пользователи Wildberries наблюдают сбои в работе маркетплейса. Проблемы возникли как при использовании мобильного приложения, так и веб-версии.

При попытке найти любой товар появляется страница: "Ничего не нашлось. У нас 80 миллионов товаров, но ни один из них не подходит под этот запрос".

Кроме того, товары, которые уже лежали к корзине, стали недоступны. Сервис предлагает добавить в лист ожидания.

В компании подтвердили РИА Новости, что фиксируют технический сбой на сайте. В настоящее время ведется работа над оперативным восстановлением сервиса.

Ранее сообщалось, что Wildberries отменит комиссию при прямой оплате картами Visa и Mastercard. Также в компании решили вернуть дополнительно удержанные деньги всем клиентам платформы.

О введенной комиссии в 3% от стоимости заказа за оплату покупки на маркетплейсе при помощи карт Visa и Mastercard стало известно 12 октября. В Wildberries сообщили, что данная информация будет показываться покупателям во время оформления заказа.

Позже Генпрокуратура РФ сообщила, что проверит Wildberries из-за введения комиссии, а также из-за взимания платы с клиентов за возврат заказов.

Wildberries вернет покупателям комиссию при оплате картами Visa и Mastercard