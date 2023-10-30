Полиция завершила проверку документов сотрудников СЦ "Белая дача" Wildberries

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Полиция завершила проверку документов у сотрудников сортировочного центра "Белая дача" онлайн-ретейлера Wildberries. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"Проверка документов у сотрудников СЦ "Белая дача" закончена, специалисты вернулись на свои рабочие места. На данный момент работа склада нормализована", – говорится в сообщении.

В компании уточнили, что для быстрой отгрузки и выгрузки товаров Wildberries привлек дополнительные силы специалистов логистического центра.

О проверке на складе компании в сортировочном центре "Белая дача" стало известно 30 октября. В Wildberries сообщали, что руководство сотрудничает с правоохранителями и делает все возможное, чтобы стабилизировать работу СЦ. В компании призвали партнеров и клиентов отнестись с пониманием к этой ситуации.

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