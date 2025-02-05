Эксперт Кусков назвал простой способ сэкономить на домашнем интернете

05 февраля, 12:08Технологии
Фото: depositphotos/AndrewLozovyi
Выбор тарифа с меньшей скоростью может помочь снизить стоимость домашнего интернета, рассказал Москве 24 генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.
Ранее "Известия" сообщили, что домашний интернет и платное ТВ подорожали в РФ с начала 2025 года на 5–15%.
Кусков связал повышение цен с затратами на приобретение оборудования параллельным импортом, ростом инфляции и падением рубля.
Кусков добавил, что даже 100 мегабит в секунду может быть вполне достаточно для нормального пользования интернетом.
"Тарифа 100 мегабит даже через подключение через Wi-Fi-точку, которая режет скоростные характеристики примерно на 20–30%, будет достаточно для подключения нескольких телевизоров и еще и использования смартфонов в домашних условиях", – указал эксперт.
Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на мобильной связи. Желающим снизить траты порекомендовали чаще изучать свой тариф и отслеживать расходы. Благодаря этому можно вовремя обнаружить ненужные функции и отключить случайно активированные платные услуги. Кроме того, следует обратить внимание на комбо-тарифы. Также сэкономить можно, если общаться в мессенджерах, а не по СМС.