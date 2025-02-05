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05 февраля, 12:08

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Эксперт Кусков назвал простой способ сэкономить на домашнем интернете

Эксперт назвал простой способ сэкономить на домашнем интернете

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Выбор тарифа с меньшей скоростью может помочь снизить стоимость домашнего интернета, рассказал Москве 24 генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

Ранее "Известия" сообщили, что домашний интернет и платное ТВ подорожали в РФ с начала 2025 года на 5–15%.

Кусков связал повышение цен с затратами на приобретение оборудования параллельным импортом, ростом инфляции и падением рубля.

Если вам не так важна очень высокая скорость домашнего интернета, для экономии можно выбрать наименьший тариф. Сейчас он не опускается ниже 100 мегабит в секунду, но нужно уточнять детали у оператора. К сожалению, выбрать тариф как в сотовой связи с меньшим количеством минут и интернета здесь невозможно, поскольку проводной интернет безлимитный.
Денис Кусков
генеральный директор Telecom Daily

Кусков добавил, что даже 100 мегабит в секунду может быть вполне достаточно для нормального пользования интернетом.

"Тарифа 100 мегабит даже через подключение через Wi-Fi-точку, которая режет скоростные характеристики примерно на 20–30%, будет достаточно для подключения нескольких телевизоров и еще и использования смартфонов в домашних условиях", – указал эксперт.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на мобильной связи. Желающим снизить траты порекомендовали чаще изучать свой тариф и отслеживать расходы. Благодаря этому можно вовремя обнаружить ненужные функции и отключить случайно активированные платные услуги. Кроме того, следует обратить внимание на комбо-тарифы. Также сэкономить можно, если общаться в мессенджерах, а не по СМС.

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Медведева Светлана

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