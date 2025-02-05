Эксперт Кусков назвал простой способ сэкономить на домашнем интернете

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Выбор тарифа с меньшей скоростью может помочь снизить стоимость домашнего интернета, рассказал Москве 24 генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

Ранее "Известия" сообщили, что домашний интернет и платное ТВ подорожали в РФ с начала 2025 года на 5–15%.

Кусков связал повышение цен с затратами на приобретение оборудования параллельным импортом, ростом инфляции и падением рубля.



Денис Кусков генеральный директор Telecom Daily Если вам не так важна очень высокая скорость домашнего интернета, для экономии можно выбрать наименьший тариф. Сейчас он не опускается ниже 100 мегабит в секунду, но нужно уточнять детали у оператора. К сожалению, выбрать тариф как в сотовой связи с меньшим количеством минут и интернета здесь невозможно, поскольку проводной интернет безлимитный.

Кусков добавил, что даже 100 мегабит в секунду может быть вполне достаточно для нормального пользования интернетом.

"Тарифа 100 мегабит даже через подключение через Wi-Fi-точку, которая режет скоростные характеристики примерно на 20–30%, будет достаточно для подключения нескольких телевизоров и еще и использования смартфонов в домашних условиях", – указал эксперт.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на мобильной связи. Желающим снизить траты порекомендовали чаще изучать свой тариф и отслеживать расходы. Благодаря этому можно вовремя обнаружить ненужные функции и отключить случайно активированные платные услуги. Кроме того, следует обратить внимание на комбо-тарифы. Также сэкономить можно, если общаться в мессенджерах, а не по СМС.