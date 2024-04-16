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16 апреля, 13:05

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Эксперт Ульянов рассказал, вредит ли здоровью домашний Wi-Fi-роутер

Эксперт рассказал, вредит ли здоровью домашний Wi-Fi-роутер

Фото: 123RF/teerasanp

Домашние Wi-Fi-роутеры не могут навредить здоровью человека. Об этом Москве 24 рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

По словам эксперта, на сегодняшний день не имеется данных об опасности Wi-Fi-роутера для человека.

В целом Wi-Fi-роутер не вредит здоровью. На основании данных и исследований, которые сейчас есть, можно сказать, что это достаточно безопасное устройство для человека.
Владимир Ульянов
руководитель аналитического центра Zecurion

"Уровень электромагнитного излучения от Wi-Fi-роутера не выше, чем от каких-либо других бытовых приборов", – обратил внимание Ульянов.

Ранее россиянам рассказали, способна ли микроволновка навредить здоровью человека. По словам профессора кафедры физики колебаний физического факультета МГУ Александра Пятакова, если прибор исправен и эксплуатируется в соответствии с инструкцией, то он абсолютно безопасен. Излучение, которое выдает микроволновая печь во внешнюю среду, не превышает то, что используется в домашней сети Wi-Fi, уточнил эксперт.

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