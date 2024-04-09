Эксперт Ульянов посоветовал не вводить личные данные при подключении к публичному Wi-Fi

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

При подключении к общественному Wi-Fi не стоит вводить конфиденциальные данные, поскольку они могут быть скомпрометированы. Об этом Москве 24 рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

"Проблема открытых сетей Wi-Fi заключается в том, что мы не знаем, кто создал эту точку и с какой целью", – отметил специалист.





Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion Теоретически возможен сценарий, что данные, которые мы передаем через незнакомую сеть, могут быть скомпрометированы. То есть попадут в руки злоумышленников. Поэтому не стоит вводить логины, пароли и прочую конфиденциальную информацию.

Эксперт посоветовал использовать собственный мобильный интернет для входа в электронную почту, соцсети и приложения для совершения платежей.

"Я не призываю отказаться от использования общественных Wi-Fi-точек. Просто это нужно делать очень аккуратно. Если пришлось подключиться к такой сети, лучше использовать ее только для безопасных операций. Например, посмотреть карту, погоду или почитать новости. Вводить какую-то информацию можно только в критическом случае, если нужно срочно что-то сделать, а к своей сети подключиться нельзя", – заключил Ульянов.

Ранее эксперт в области безопасности Александр Власов посоветовал не отправлять паспортные данные и фотографии банковских карт в мессенджерах. Если злоумышленники взломают аккаунт юзера, то они получат доступ к этой информации, предупреждает специалист. Впоследствии преступники могут воспользоваться ей, например, чтобы оформить кредит.

