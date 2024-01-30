Эксперт рассказал, почему опасно отправлять паспортные данные в мессенджерах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Отправленные через мессенджеры документы могут попасть к мошенникам. Об этом Москве 24 рассказал эксперт в области безопасности Александр Власов.

"Не стоит пересылать в мессенджерах какие-то документы, фотографии банковских карт, паспортные данные. Понятно, что это удобно, но лучше так не делать. Если вы все же кому-то отправили персональные данные, то удалите сообщение. И попросите того, кто это получил, сделать так же", – советует специалист.

Он пояснил, что в случае взлома мессенджера злоумышленники могут воспользоваться личными данными человека.





Александр Власов эксперт в области безопасности Сейчас многие мессенджеры можно взломать. Например, вам кто-то пишет и присылает ссылку. Вы по ней переходите, и запускается вирус, который способен контролировать ваш смартфон. Если вы пересылали кому-то фотографию паспорта, то рискуете, что на вас возьмут кредит. Если отправляли снимок банковской карты – по ней могут начать совершаться какие-то покупки.

Ранее россиянам рассказали, какую информацию не стоит публиковать в своих социальных сетях. В первую очередь не рекомендуется размещать провокационные снимки, сделанные в том числе во время вечеринок. Кроме того, сообщать подписчикам о планах куда-либо уехать, так как это может привлечь внимание мошенников. По тем же причинам не следует хвастаться покупкой машины или раскрывать информацию о банке, которым пользуется человек.

