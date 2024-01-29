Эксперт рассказал про самые популярные схемы аферистов с электронными письмами

Федеральная налоговая служба предупредила россиян о новом способе мошенничества. Преступники от имени ведомства рассылают письма на электронную почту с информацией о якобы подозрительной активности налогоплательщика. В ФНС подчеркнули, что не имеют к подобной деятельности никакого отношения. Рассказываем об этой и других популярных мошеннических схемах с использованием рассылок на электронную почту.



Письмо из лженалоговой

Аферисты начали рассылать россиянам электронные письма от лица ФНС, где говорится о якобы подозрительных транзакциях и активности налогоплательщика. Чтобы исключить все "риски", жертв просят пройти дополнительную проверку и предоставить "ведомству" те или иные сведения.

"Например, кассовые документы, счета-фактуры, накладные, акты приема-передачи, авансовые отчеты и товаросопроводительные документы", – объяснили в ФНС.

Для прохождения процедуры мошенники рекомендуют гражданам связаться с назначенным инспектором, или в противном случае им якобы заморозят счета до выяснения всех обстоятельств. Контакты, к кому нужно обратиться, аферисты указывают в теле электронной рассылки.





из сообщения в телеграм-канале ФНС Мы не рассылаем подобные сообщения и не имеем отношения к этим письмам, не совершаем телефонные звонки с предложением оплатить налоги онлайн. Пожалуйста, не открывайте подозрительные письма и не переходите по ссылкам!

В ведомстве напомнили, что в Личном кабинете налогоплательщика есть все необходимые россиянам сведения, касающиеся как непосредственно налогов, так и способов их погашения. "На почту приходят только автоматические уведомления. Они не содержат данные сведения, а лишь напоминания о том, что с детальной информацией следует ознакомиться именно в Личном кабинете", – подчеркнули в ФНС.

Для уточнения дополнительных вопросов и за разъяснениями рекомендуется обратиться в инспекцию напрямую. Все контакты и адреса указаны на сайте ведомства. Кроме того, можно отправить запрос из личного кабинета и через сервис "Обратиться в ФНС России". Если человек все-таки стал жертвой преступников, то следует незамедлительно обратиться к правоохранителям.



Проверить перед кликом

Самая распространенная мошенническая схема с рассылкой писем на электронную почту сегодня – предложения приобрести товары на распродажах или по акции. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

"Причем есть те, которые приурочены к "черным пятницам", "киберпонедельникам", рождественские, посленовогодние, к 8 Марта или 23 февраля. Большие скидки – это то, на что люди чаще всего клюют", – объяснил эксперт.

Не меньшей популярностью у аферистов пользуются рассылки писем от государственных организаций или банков.





Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion В случае с государственными организациями включается использование других инструментов – страха или угрозы: "Вы что-то нарушили или должны отчитаться". От банков приходят якобы письма о кредитах или задолженностях.

Чтобы не стать жертвой мошенников, специалист рекомендует внимательно смотреть на то, кто отправляет сообщение, поскольку часто преступники умело маскируются. Снизить риски помогут и антивирусы – они подскажут репутацию того или иного сайта. Полезен будет и поисковик. "В поисковике в основной выдаче практически не встречаются мошеннические сайты, только если через рекламу", – говорит Ульянов.

Если приходят письма от каких-либо ведомств, следует проверить, совпадает ли адрес с тем, что указано на реальном сайте. "Если нужно предоставить какую-то информацию, то лучше связаться с официальной организацией. Прийти лично или найти реальный телефон, а не отвечать на письмо. Выяснить кому и какая информация требуется, в связи с чем", – советует эксперт.

В случае с банками решить вопрос еще проще. "Туда можно обратиться лично или же позвонить на горячую линию, уточнить, действительно ли есть какая-то угроза, задолженность", – объясняет Ульянов.

Самое главное – ни в коем случае не переходить по ссылкам из писем, заключил специалист.

