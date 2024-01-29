Эксперт рассказал про самые популярные схемы аферистов с электронными письмами

Федеральная налоговая служба предупредила россиян о новом способе мошенничества. Преступники от имени ведомства рассылают письма на электронную почту с информацией о якобы подозрительной активности налогоплательщика. В ФНС подчеркнули, что не имеют к подобной деятельности никакого отношения. Рассказываем об этой и других популярных мошеннических схемах с использованием рассылок на электронную почту.
Письмо из лженалоговой
Аферисты начали рассылать россиянам электронные письма от лица ФНС, где говорится о якобы подозрительных транзакциях и активности налогоплательщика. Чтобы исключить все "риски", жертв просят пройти дополнительную проверку и предоставить "ведомству" те или иные сведения.
"Например, кассовые документы, счета-фактуры, накладные, акты приема-передачи, авансовые отчеты и товаросопроводительные документы", – объяснили в ФНС.
Для прохождения процедуры мошенники рекомендуют гражданам связаться с назначенным инспектором, или в противном случае им якобы заморозят счета до выяснения всех обстоятельств. Контакты, к кому нужно обратиться, аферисты указывают в теле электронной рассылки.
В ведомстве напомнили, что в Личном кабинете налогоплательщика есть все необходимые россиянам сведения, касающиеся как непосредственно налогов, так и способов их погашения. "На почту приходят только автоматические уведомления. Они не содержат данные сведения, а лишь напоминания о том, что с детальной информацией следует ознакомиться именно в Личном кабинете", – подчеркнули в ФНС.
Для уточнения дополнительных вопросов и за разъяснениями рекомендуется обратиться в инспекцию напрямую. Все контакты и адреса указаны на сайте ведомства. Кроме того, можно отправить запрос из личного кабинета и через сервис "Обратиться в ФНС России". Если человек все-таки стал жертвой преступников, то следует незамедлительно обратиться к правоохранителям.
Проверить перед кликом
Самая распространенная мошенническая схема с рассылкой писем на электронную почту сегодня – предложения приобрести товары на распродажах или по акции. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.
"Причем есть те, которые приурочены к "черным пятницам", "киберпонедельникам", рождественские, посленовогодние, к 8 Марта или 23 февраля. Большие скидки – это то, на что люди чаще всего клюют", – объяснил эксперт.
Не меньшей популярностью у аферистов пользуются рассылки писем от государственных организаций или банков.
Чтобы не стать жертвой мошенников, специалист рекомендует внимательно смотреть на то, кто отправляет сообщение, поскольку часто преступники умело маскируются. Снизить риски помогут и антивирусы – они подскажут репутацию того или иного сайта. Полезен будет и поисковик. "В поисковике в основной выдаче практически не встречаются мошеннические сайты, только если через рекламу", – говорит Ульянов.
Если приходят письма от каких-либо ведомств, следует проверить, совпадает ли адрес с тем, что указано на реальном сайте. "Если нужно предоставить какую-то информацию, то лучше связаться с официальной организацией. Прийти лично или найти реальный телефон, а не отвечать на письмо. Выяснить кому и какая информация требуется, в связи с чем", – советует эксперт.
В случае с банками решить вопрос еще проще. "Туда можно обратиться лично или же позвонить на горячую линию, уточнить, действительно ли есть какая-то угроза, задолженность", – объясняет Ульянов.
Самое главное – ни в коем случае не переходить по ссылкам из писем, заключил специалист.
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