Профессор РАН объяснил, вредит ли здоровью микроволновка

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Микроволновая печь не оказывает негативного влияния на здоровье человека. Об этом Москве 24 рассказал профессор кафедры физики колебаний физического факультета МГУ, профессор РАН, доктор физико-математических наук Александр Пятаков.

По его словам, электроприбор разогревает еду с помощью теплового воздействия микроволнового излучения частотой 2,45 гигагерца на молекулы воды в пище.

"Микроволновое излучение высокой интенсивности опасно для биологических тканей, которые, как известно, также содержат большое количество воды. Но это поле сконцентрировано внутри камеры микроволновки. Излучение вовне по интенсивности не превышает то, что используется в домашней сети Wi-Fi", – пояснил Пятаков.

Если пользоваться электроприбором по инструкции, то никакого вреда человеку он не нанесет, подчеркнул эксперт.





Александр Пятаков профессор кафедры физики колебаний физического факультета МГУ, профессор РАН, доктор физико-математических наук При закрытой дверце микроволновки металлический корпус и сетка служат надежным экраном от излучения, ослабляя его до безопасных для человека уровней. Так что, если не нарушать правила эксплуатации и использовать исправную печь, она не оказывает вредного влияния на здоровье людей.

Пятаков также добавил, что разогретая в микроволновке пища не становится вредной от излучений. "Еда из СВЧ-печи представляет не больше опасности, чем любое другое горячее блюдо. Здесь скорее стоит говорить о вкусовых качествах такой пищи. Она не сравнится с едой из духовки, а тем более с той, что часами томилась в русской печи", – говорит специалист.

Эксперт обратил внимание, что пользователи микроволновок часто жалуются на неравномерный нагрев блюд. По его словам, такая проблема связана с двумя факторами, к которым относится неоднородность поля внутри камеры печи и состава самих продуктов.

"Изготовители СВЧ-печей приложили много усилий, чтобы ослабить влияние первого фактора. Именно с этой целью вращается поддон, на котором стоит тарелка с разогреваемой едой. Однако второе обстоятельство они устранить не в силах. Это знает каждый, кто ел, скажем, суп, разогретый в микроволновке. Это наша плата за прогресс и ускоряющийся темп жизни", – заключил Пятаков.

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