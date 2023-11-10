Названы шесть продуктов, которые не стоит класть в холодильник

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В холодильнике не рекомендуется хранить крупы, соль, сахар, лук, цитрусовые и домашние заготовки. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

"Нельзя хранить в холодильнике все крупы, потому что они могут впитать воду. Влажность – это среда для развития плесневых грибов", – предупредила эксперт.

Кроме того, сахар и соль тоже могут впитать в себя влагу. Поэтому их также не стоит хранить в холодильнике. "Рассыпчатый сахар и соль в холодильнике могут формоваться в крупные куски. Понадобится очень много времени и сил, чтобы их как-то размельчить и не испортить при этом емкость", – объясняет Мухина.





Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Домашние соленья прекрасно хранятся при комнатной температуре. Если мы положим их в холодильник, то станем забивать его мощность. И это просто будет лишней тратой электроэнергии.

"Нельзя хранить в холодильнике продукты, которые источают сильный запах, например лук. Он может передать свой аромат другим продуктам и испортить их", – продолжает диетолог.

Также не стоит держать в холодильнике цитрусовые, поскольку там они быстро портятся и покрываются плесенью.

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