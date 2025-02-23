Синоптик Леус: почти 20-градусные морозы зафиксировали в столичном регионе ночью

23 февраля, 08:27Общество
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Столбики термометров в столичном регионе опустились минувшей ночью почти до минус 20 градусов, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
"Самой холодной точкой столичного региона оказались Серебряные Пруды – там мороз окреп до минус 19,5 градуса", – уточняется в его публикации в телеграм-канале.
При этом в Москве минимальное значение – минус 10,9 градуса, добавил Леус. На Балчуге, в свою очередь, температура опустилась только до минус 6,3 градуса.
Морозы в столице отступят 24 февраля, обещают синоптики. С этого дня температура воздуха приблизится к норме, то есть будет держаться на уровне от минус 3 до плюс 2 градусов.
Между тем в начале марта в столице ожидается аномальное тепло. Столбик термометра в этот месяц может подняться до 4 градусов. Благодаря этому метеорологическая весна может наступить уже 8 марта.
Синоптик сообщил, что в Москве потеплеет в середине следующей недели