Синоптик Леус: почти 20-градусные морозы зафиксировали в столичном регионе ночью

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столбики термометров в столичном регионе опустились минувшей ночью почти до минус 20 градусов, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

"Самой холодной точкой столичного региона оказались Серебряные Пруды – там мороз окреп до минус 19,5 градуса", – уточняется в его публикации в телеграм-канале.

При этом в Москве минимальное значение – минус 10,9 градуса, добавил Леус. На Балчуге, в свою очередь, температура опустилась только до минус 6,3 градуса.

Морозы в столице отступят 24 февраля, обещают синоптики. С этого дня температура воздуха приблизится к норме, то есть будет держаться на уровне от минус 3 до плюс 2 градусов.

Между тем в начале марта в столице ожидается аномальное тепло. Столбик термометра в этот месяц может подняться до 4 градусов. Благодаря этому метеорологическая весна может наступить уже 8 марта.

