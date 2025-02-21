Желтый уровень опасности продлен в Московском регионе из-за гололедицы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности продлен в столичном регионе из-за гололедицы до вторника, 25 февраля. Предупреждение будет действовать до 23:00, сообщил Гидрометцентр России.

Также аналогичное метеопредупреждение объявлено и в Московской области. Синоптики отметили, что гололедица может образоваться на отдельных участках дорог.

При этом морозы в столице будут постепенно отступать с понедельника, 24 февраля, а значения приблизятся к климатической норме. Средняя дневная температура воздуха составит примерно 0 градусов, то есть, объяснила синоптик Татьяна Позднякова, будет держаться на уровне от минус 3 до плюс 2 градусов.

В начале марта в Москву придет аномальное тепло. Воздух может прогреться до 4 градусов. Существенных осадков в первых числа марта также не ожидается. Таким образом, метеорологическая весна может наступить 8 марта. К этому моменту снег в Москве может полностью растаять.

