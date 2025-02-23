Праздничная программа в честь Дня защитника Отечества пройдет в Новослободском парке

Фото: Москва 24/Виктория Виатрис

Праздничная программа "России верные сыны" состоится в Новослободском парке 23 февраля. Об этом сообщается на сайте объединения культурных центров Центрального административного округа столицы.

"В программе: 12:00-14:00 – интерактивная программа "Осторожно, мышеловка!" по мотивам игры "Захват знамени"; 13:00-14:30 – концертная программа "России верные сыны", творческие коллективы и солисты создадут атмосферу праздника и единства; 14:00-16:00 – художественный мастер-класс, где, проявив немного фантазии, вы создадите изделия, которые станут настоящим символом любви к родине", – говорится в сообщении.

Кроме того, с 14:00 до 15:00 в парке пройдет игровая программа "Казаки-разбойники", а в 15:00-16:00 – ролевая игра "Сопротивление". Также в этот день для гостей подготовили мастер-класс "Волшебные петельки", командные эстафеты и спортивные конкурсы на ледовой площадке.

Между тем колесо обозрения "Солнце Москвы" будет подсвечено в цвета флага России в честь Дня защитника Отечества. Посетителям предложат получить в подарок ленточки-триколор, которые будут раздавать на стойке информации.

Более того, на рекламных билбордах, афишных стендах и остановках общественного транспорта Москвы установят около 400 праздничных плакатов. Флаговые конструкции появятся на зданиях Госдумы и Совета Федерации.

