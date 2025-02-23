23 февраля, 11:30Город
Москвичам рассказали о программе празднования Дня защитника Отечества в Музее техники
В Музее техники Вадима Задорожного в Красногорске подготовили насыщенную программу к 23 февраля. Праздник проходит в сопровождении живой музыки – выступает духовой оркестр и ансамбль "Катюша". Гости могут участвовать в лотерее, а также посетить уникальные экскурсии по музею.
Особенно интересно будет детям, которых ждут демонстрации военной техники, а также возможность попробовать полевую кухню, которой питаются офицеры на фронте. Кроме того, для детей организуют экскурсии по всем экспозициям музея.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.