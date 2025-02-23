Москвичам рассказали о программе празднования Дня защитника Отечества в Музее техники

В Музее техники Вадима Задорожного в Красногорске подготовили насыщенную программу к 23 февраля. Праздник проходит в сопровождении живой музыки – выступает духовой оркестр и ансамбль "Катюша". Гости могут участвовать в лотерее, а также посетить уникальные экскурсии по музею.

Особенно интересно будет детям, которых ждут демонстрации военной техники, а также возможность попробовать полевую кухню, которой питаются офицеры на фронте. Кроме того, для детей организуют экскурсии по всем экспозициям музея.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.