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20 февраля, 17:00

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"Мой район. Новости": в Москве появится новый пешеходный мост

"Мой район. Новости": в Москве появится новый пешеходный мост

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В Москве началось строительство нового пешеходного моста, который соединит Болотную набережную. Новый переход, расположенный вдоль улицы Серафимовича, станет важной частью городской инфраструктуры и значительно улучшит транспортное движение в районе.

Мост будет иметь современный и функциональный дизайн, обеспечивая удобный маршрут для пешеходов и велосипедистов. Он соединит ключевые культурные и общественные объекты города, такие как кинотеатр "Ударник" и ГЭС-2, значительно ускорив доступ к этим точкам для жителей и туристов.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости"

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Сюжет: "Мой район"
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