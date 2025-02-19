19 февраля, 07:45Новости
Сергей Собянин: на острове Балчуг появится новый пешеходный маршрут
Новый маршрут, который сделает прогулки по историческому центру Москвы более удобными, появится на острове Балчуг. О проекте пешеходного пространства под Малым Каменным мостом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.
Он позволит соединить участки Болотной набережной, которые разделены улицей Серафимовича. Длина пешеходного моста составит порядка 170 метров, минимальная ширина – 5,4 метра.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.