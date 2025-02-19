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19 февраля, 07:45

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Сергей Собянин: на острове Балчуг появится новый пешеходный маршрут

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Новый маршрут, который сделает прогулки по историческому центру Москвы более удобными, появится на острове Балчуг. О проекте пешеходного пространства под Малым Каменным мостом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Он позволит соединить участки Болотной набережной, которые разделены улицей Серафимовича. Длина пешеходного моста составит порядка 170 метров, минимальная ширина – 5,4 метра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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