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04 февраля, 12:45

Общество

Жители Нагатинского Затона стали быстрее добираться до метро благодаря новому мосту

Жители Нагатинского Затона стали быстрее добираться до метро благодаря новому мосту

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Путь до станции БКЛ "Нагатинский Затон" теперь занимает в три раза меньше времени. Это стало возможным благодаря новому велопешеходному мосту, который соединяет две части района через старое русло Москвы-реки. Более 120 тысяч местных жителей уже пользуются новой транспортной связкой.

По словам москвичей, теперь быстрее и удобнее можно добраться не только до метро, но и до работы, университета и поликлиники. Эксперты подчеркивают, что мост полностью пешеходный, а значит, здесь не появится автомобильного транспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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