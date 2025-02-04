Жители Нагатинского Затона стали быстрее добираться до метро благодаря новому мосту

Путь до станции БКЛ "Нагатинский Затон" теперь занимает в три раза меньше времени. Это стало возможным благодаря новому велопешеходному мосту, который соединяет две части района через старое русло Москвы-реки. Более 120 тысяч местных жителей уже пользуются новой транспортной связкой.

По словам москвичей, теперь быстрее и удобнее можно добраться не только до метро, но и до работы, университета и поликлиники. Эксперты подчеркивают, что мост полностью пешеходный, а значит, здесь не появится автомобильного транспорта.

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