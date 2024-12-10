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10 декабря, 17:15

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"Мой район. Новости": 9 мостов через Москву-реку построят в столице в ближайшие годы

"Мой район. Новости": 9 мостов через Москву-реку построят в столице в ближайшие годы

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Девять мостов через Москву-реку построят в столице в ближайшие годы. Один из них уже заканчивают – это велопешеходный мост через Нагатинский затон.

Для жителей и гостей районов на улицах Речников, Судостроительной появятся новые маршруты для пеших и велопрогулок. Кроме того, это поспособствует сокращению пути до станции метро "Нагатинский Затон" и до причала водного транспорта. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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