Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 декабря, 20:57

Мэр Москвы

Мэр Москвы утвердил план реорганизации части промзоны Черемушки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Часть производственной зоны № 34 Черемушки реорганизуют под строительство современного жилого квартала в рамках реновации. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, передает портал мэра и правительства города.

Участок площадью 3,08 гектара расположен в районе Котловка рядом с пересечением улиц Дмитрия Ульянова и Большой Черемушкинской. Сейчас большую ее часть занимают устаревшие коммунальные и другие объекты.

Помимо нового квартала, там появится детский сад. Таким образом, общая площадь застройки составит 99,13 тысячи "квадратов". Причем прилегающую территорию планируется озеленить и обустроить на ней спортивные и детские площадки, пешеходные зоны, проезды и парковки для автотранспорта. Еще там возведут трансформаторную и распределительную трансформаторную подстанции.

На портале обратили внимание, что реорганизация, проводимая в рамках программы комплексного развития территорий, предоставит горожанам более 110 новых рабочих мест.

Новый современный жилой квартал по реновации также появится и в районе Коньково. Участок ждут аналогичные изменения, благодаря которым город создаст около 150 новых рабочих мест.

Кроме того, на территории промзоны Северное Очаково построят жилой квартал, образовательную организацию для 1 950 москвичей, детский сад на 300 воспитанников, МФЦ с медицинским центром и многое другое. Всего возведут более 3,4 миллиона квадратных метров недвижимости.

Сергей Собянин анонсировал распространение программы реновации на девятиэтажки

Читайте также


мэр Москвыгородреновация
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика