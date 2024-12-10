Мэр Москвы утвердил план реорганизации части промзоны Черемушки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Часть производственной зоны № 34 Черемушки реорганизуют под строительство современного жилого квартала в рамках реновации. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, передает портал мэра и правительства города.

Участок площадью 3,08 гектара расположен в районе Котловка рядом с пересечением улиц Дмитрия Ульянова и Большой Черемушкинской. Сейчас большую ее часть занимают устаревшие коммунальные и другие объекты.

Помимо нового квартала, там появится детский сад. Таким образом, общая площадь застройки составит 99,13 тысячи "квадратов". Причем прилегающую территорию планируется озеленить и обустроить на ней спортивные и детские площадки, пешеходные зоны, проезды и парковки для автотранспорта. Еще там возведут трансформаторную и распределительную трансформаторную подстанции.

На портале обратили внимание, что реорганизация, проводимая в рамках программы комплексного развития территорий, предоставит горожанам более 110 новых рабочих мест.

Новый современный жилой квартал по реновации также появится и в районе Коньково. Участок ждут аналогичные изменения, благодаря которым город создаст около 150 новых рабочих мест.

Кроме того, на территории промзоны Северное Очаково построят жилой квартал, образовательную организацию для 1 950 москвичей, детский сад на 300 воспитанников, МФЦ с медицинским центром и многое другое. Всего возведут более 3,4 миллиона квадратных метров недвижимости.