Инвестор построит образовательный комплекс на юге Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Образовательный комплекс на 3 тысячи мест появится на юге Москвы в рамках договора с инвестором, пишет портал мэра и правительства со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

Речь идет о договоре участия в развитии застраиваемой территории столицы, благодаря которому застройщик возведет объект образования, а потом передаст его Москве. Комплекс появится в производственной зоне Коломенское, расположенной в районе Москворечье-Сабурово.



"Образовательный комплекс будет рассчитан на <...> 2,5 тысячи школьных и 500 дошкольных мест. Здание площадью около 41 тысячи квадратных метров возведут во 2-м Котляковском переулке", – подчеркнул Ефимов.

Объект должны достроить за счет застройщика ко второму полугодию 2028 года, напомнил руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский. Кроме того, с 2022 года в этом же столичном районе по аналогичному договору уже построили школу и детсад.

По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, здесь, кроме образовательного комплекса, будет место для игры в футбол, волейбол, теннис, а также появится беговая дорожка, площадка для воркаута и яма для прыжков в длину.



Ранее Сергей Собянин рассказывал, что на территории промзоны Северное Очаково построят жилой квартал, образовательную организацию для 1 950 москвичей, детский сад на 300 воспитанников, МФЦ с медицинским центром и многое другое. Всего возведут более 3,4 миллиона квадратных метров недвижимости.

