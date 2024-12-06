Собянин: в ОЭЗ "Технополис "Москва" откроется новый центр практической подготовки

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В особой экономической зоне "Технополис "Москва" откроется второй флагманский центр практической подготовки колледжей, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, это будет инновационное образовательное пространство, подобное уже работающему в индустриальном парке "Руднево".



Будущих специалистов ждут передовые программы обучения, мастерские, оснащенные современным оборудованием, а также тесное сотрудничество с будущими работодателями. За счет этого качество их подготовки будем максимально высоким.



Мощности нового флагманского центра позволят обучать до 1,5 тысячи студентов в год. Первых ребят центр примет уже в 2025 году.

Флагманский центр коллективного пользования колледжей Москвы в индустриальном парке "Руднево" появился в октябре. Там расположился высокотехнологичный комплекс из 21 мастерской и лаборатории.

Кроме того, в планах властей открыть еще два таких же центра – "Печатники" и "Юг". Это позволит ежегодно обучать 20 тысяч студентов, а также взрослых, желающих получить новую специальность.

В свою очередь, заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столице продолжается работа по переоснащению мастерских и лабораторий колледжей. По ее словам, до конца текущего года в Москве обновят и откроют 650 мастерских и лабораторий, а до конца 2027 года – более 2 тысяч.

Заммэра отметила, что с открытием таких мастерских на практическое обучение студентов отводится не менее 70% учебного времени. В результате идет подготовка востребованных профессионалов для всех отраслей столичной экономики – от промышленности до финансов.