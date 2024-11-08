В московских колледжах модернизируют 650 лабораторий и мастерских до конца года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/

В столице продолжается работа по переоснащению мастерских и лабораторий колледжей, сообщила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, до конца текущего года в Москве обновят и откроют 650 мастерских и лабораторий, а до конца 2027 года – более 2 тысяч. Заммэра отметила, что с открытием таких мастерских на практическое обучение студентов отводится не менее 70% учебного времени. В результате идет подготовка востребованных профессионалов для всех отраслей столичной экономики – от промышленности до финансов.

"Мы закупаем современное оборудование, инструменты и приборы, как у профильных работодателей, привлекаем опытных мастеров из ведущих предприятий города и организуем производственные стажировки для преподавателей и мастеров, чтобы они передавали студентам реальный опыт, который они смогут применить на практике", – сообщила Ракова.

Масштабное обновление площадок практической подготовки коснулось различных направлений. К примеру, в пищевом колледже № 33 переоснастили две лаборатории – контроля качества и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.

В Московском технологическом колледже обновление коснулось мастерской электротехнического оборудования и лаборатории эксплуатации электрических устройств. В Московском колледже архитектуры и градостроительства модернизировали лабораторию аддитивных технологий, а также открыли две новые площадки – телекоммуникационных систем и локально-вычислительных сетей.

В колледже архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 обновлены сварочные мастерские. Там появились новые аппараты, в том числе для аргоно-дуговой сварки. Также установили испытательный гидравлический пресс и гильотину для резки металлических листов.

В финансовом колледже № 35 организовали новую лабораторию "Учебный банк", где можно научиться проверять подлинность банкнот с помощью детекторов, обращаться со счетчиками монет и пользоваться мобильной кассой с эквайрингом.

В октябре появился флагманский центр коллективного пользования колледжей Москвы в индустриальном парке "Руднево". Там расположился высокотехнологичный комплекс из 21 мастерской и лаборатории.

Кроме того, в планах властей открыть еще два таких же центра – "Печатники" и "Юг". Это позволит ежегодно обучать 20 тысяч студентов, а также взрослых, желающих получить новую специальность.

В Москве 26 октября начался осенний фестиваль колледжей для девятиклассников и их родителей. За неделю москвичи увидели высокотехнологичные мастерские, лаборатории городских колледжей.

Также у них появилась возможность посетить танцевальные флешмобы, диджей-сеты, мастер-классы, фотовыставку достижений студентов и выпускников, кинофестиваль и модный показ.

