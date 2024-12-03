Четыре новых проезда построят в районе Фили-Давыдково

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Четыре проезда общей протяженностью около километра построят в районе Фили-Давыдково. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Его слова передает сайт мэра и правительства столицы.

Москомархитектура уже согласовала проект планировки территории (ППТ). Так, будут организованы подъезды к очистным сооружениям, трансформаторным подстанциям и объекту инженерной инфраструктуры общей длиной 140 метров. Кроме того, специалисты обновят дорогу протяженностью около 750 метров на Староволынской улице.

В планировку были включены работы по инженерно-техническому обеспечению участков, а также обустройство велодорожек и благоустройство территорий.

Ранее Сергей Собянин осмотрел ход строительства участка Московского скоростного диаметра (МСД) вдоль улицы Каспийской от улицы Кантемировской до Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД).

Он объяснил, что данный участок улучшит движение в шести районах на юге столицы, а также сократит движение по магистрали. Собянин указал, что в 2025 году планируется довести строительство до Липецкой улицы, а в 2026 году – полностью закончить участок.

