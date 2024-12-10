Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 декабря, 12:45

Транспорт

Новости часа: более 2,5 млн поездок совершили пассажиры по Троицкой линии метро

Новости часа: более 2,5 млн поездок совершили пассажиры по Троицкой линии метро

В Москве появится городской вокзал Беговая

Станцию Беговая на МЦД превратят в комфортный городской вокзал

Новости мира: мексиканец попытался угнать самолет и улететь в США

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 10 декабря

"Мой район. Новости": в РФ проработают возможность компенсации пассажирам за овербукинг

Свыше 20 новых вагонов вышли на Замоскворецкую линию метро

Мини-концерт по мотивам балета "Щелкунчик" прошел на станции метро "Курская"

Новости часа: в этом году в Москве археологи обнаружили 300 тыс артефактов

"Московский патруль": сотрудники МАДИ усилили контроль в преддверии новогодних праздников

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 2,5 миллиона поездок совершили пассажиры по Троицкой линии метро, сообщил Дептранс.

Благотворительная ярмарка в поддержку детей ЛНР пройдет в Москве, сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Коммунальный флот в столице готовят к новому сезону навигации, сообщил заммэра Петр Бирюков.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортметрообществовидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика