10 декабря, 12:45Транспорт
Новости часа: более 2,5 млн поездок совершили пассажиры по Троицкой линии метро
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 2,5 миллиона поездок совершили пассажиры по Троицкой линии метро, сообщил Дептранс.
Благотворительная ярмарка в поддержку детей ЛНР пройдет в Москве, сообщила заммэра Анастасия Ракова.
Коммунальный флот в столице готовят к новому сезону навигации, сообщил заммэра Петр Бирюков.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.